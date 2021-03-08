В Башкирии прогнозируются метель и гололедица

Республиканский гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.
Так, сегодня, 8 марта, днем ожидается снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха составит -2,-7°.
Завтра, 9 марта, также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, днем столбики термометров покажут -4,-9°.