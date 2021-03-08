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В Башкирии прогнозируются метель и гололедица

В Башкирии прогнозируются метель и гололедица

| 08 мар 2021 | 09:08

Республиканский гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, сегодня, 8 марта, днем ожидается снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха составит -2,-7°.

Завтра, 9 марта, также пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -7,-12°, днем столбики термометров покажут -4,-9°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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