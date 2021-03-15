Синоптики спрогнозировали, когда в Башкирию придет весна
| 15 мар 2021 | 09:21
Синоптики обещают в скором времени наступление климатической весны. Согласно предоставленным данным, потепление ожидается уже на следующей неделе, хотя в некоторых районах ночи будут все такими же морозными.
По данным Башгидрометцентра, 15 марта температура воздуха днем поднимется до -3, -6 градусов.
16 марта днем будет значительно теплее: от 0 до -5 градусов, ночью же – от -12 до -17 градусов, по югу республики похолодает до -22 градусов.