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Синоптики Башкирии прогнозируют снег и гололедицу

Синоптики Башкирии прогнозируют снег и гололедицу

| 21 мар 2021 | 10:03

В Башкирию придет теплая погода с неблагоприятными явлениями. Прогноз погоды на ближайшие два дня подготовили синоптики Башгидромета.

Так, 21 марта днем местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер умеренный, температура воздуха днем -4,+1°.

22 марта в республике так же местами выпадет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -8,-13°, при прояснениях -15,-20°, днем 0,-5°, в горных районах до +5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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