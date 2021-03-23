В Башкирии прогнозируется мокрый снег

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие два дня. По их данным, сегодня, 23 марта, в регионе ожидается мокрый снег. На дорогах возможны гололед и снежный накат. Порывы юго-западного ветра местами будут сильными. Температура воздуха ночью составит -5,-15°. Днем же потеплеет до -2,+3°.
Завтра, 24 марта, вновь пройдет снегопад. Синоптики также сообщают о дожде. На дорогах сохранится опасная ситуация из-за снежного наката и гололеда. Столбик термометра ночью покажет -1,-11°. Днем температура воздуха составит +4,-1°.