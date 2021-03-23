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В Башкирии прогнозируется мокрый снег

В Башкирии прогнозируется мокрый снег

| 23 мар 2021 | 09:21

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на предстоящие два дня. По их данным, сегодня, 23 марта, в регионе ожидается мокрый снег. На дорогах возможны гололед и снежный накат. Порывы юго-западного ветра местами будут сильными. Температура воздуха ночью составит -5,-15°. Днем же потеплеет до -2,+3°. 

Завтра, 24 марта, вновь пройдет снегопад. Синоптики также сообщают о дожде. На дорогах сохранится опасная ситуация из-за снежного наката и гололеда. Столбик термометра ночью покажет -1,-11°. Днем температура воздуха составит +4,-1°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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