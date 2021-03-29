Погода в Башкортостане сегодня, 29 марта 2021 года

| 29 мар 2021 | 09:16

Начало недели в Башкирии, по прогнозу синоптиков «Башгидрометцентра», будет теплым днем, но холодным по ночам. Обещают северный ветер, мокрый снег, гололедицу.







28 марта местами небольшой мокрый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях -10,-15°, днем 0,+5°.



29 марта преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10°, местами -13,-18°, днем 0,+5°, местами до +10°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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