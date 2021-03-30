В Бирске уволили учительницу после вопроса местному депутату
Бирский район | 30 мар 2021 | 14:15
Учительнице из Бирска сообщили, что она уволена, после того, как она попросила местного депутата рассказать о проделанной в городе работе. Об инциденте написала на своей личной странице в соцсетях дочь женщины Ирина Норман.
По словам девушки, ее родители всегда были неравнодушны к проблемам своего города и, в частности, школы, в которой работала мама Ирины. В 2020 году, после того как глава поселения покинул свое кресло, папа девушки решил выдвинуть свою кандидатуру на его пост, однако ему было отказано. В минувшие выходные один из местных депутатов проводил с населением встречу, на которой мама Ирины попросила его рассказать о проделанной им в Бирске работе. Однако депутат счел этот вопрос неуместными и, по словам Ирины, заявил, что отчитываться перед гражданами они не собираются.
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