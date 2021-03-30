В Бирске уволили учительницу после вопроса местному депутату

Бирский район | 30 мар 2021 | 14:15

Учительнице из Бирска сообщили, что она уволена, после того, как она попросила местного депутата рассказать о проделанной в городе работе. Об инциденте написала на своей личной странице в соцсетях дочь женщины Ирина Норман.







По словам девушки, ее родители всегда были неравнодушны к проблемам своего города и, в частности, школы, в которой работала мама Ирины. В 2020 году, после того как глава поселения покинул свое кресло, папа девушки решил выдвинуть свою кандидатуру на его пост, однако ему было отказано. В минувшие выходные один из местных депутатов проводил с населением встречу, на которой мама Ирины попросила его рассказать о проделанной им в Бирске работе. Однако депутат счел этот вопрос неуместными и, по словам Ирины, заявил, что отчитываться перед гражданами они не собираются.





— Одной из участниц собрания даже пригрозили тем, что отберут детей и отправят в детдом, зачем-то вызвали участкового, начали утверждать, что это несанкционированное мероприятие. Оказывается, встреча 10 женщин с депутатом — это митинг. На работе директриса школы затребовала у мамы объяснительную. А вечером по телефону уже сказала, что маму увольняют из-за моего отца и за то, что она пришла на это собрание и задавала вопросы, — рассказала Ирина.

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