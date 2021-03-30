Житель Бирска получил тяжелое ранение на домашней вечеринке

Бирский район | 30 мар 2021 | 11:01

По сообщению пресс-службы МВД Башкирии, на днях в больницу города Бирска попал 25-летний местный житель. У мужчины было серьезное ножевое ранение, его сразу же перевели в реанимацию. Сотрудники полиции приступили к расследованию уголовного дела. Постепенно им удалось восстановить картину преступления.







По версии следствия, потерпевший и его 34-летняя подруга проводили вечер, гуляя и выпивая в городских барах. В одном из заведений они встретили 31-летнего горожанина и двух девушек, одна из которых оказалась бывшей пассией 25-летнего. Компании решили, что вместе веселее, и объединились. Застолье продолжили на квартире нового знакомого. Вечеринка протекала мирно, пока пострадавший не прилег отдохнуть на диван. К нему тут же присоединилась его бывшая девушка. Молодые люди начали обниматься, и это заметил хозяин. Мужчина приревновал девушку и, забыв про других гостей, бросился с кулаками на соперника. Во время драки подозреваемый схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Парень едва не погиб. Женщины в панике разбежались, а молодой человек смог выбраться на улицу. Раненый встретил отзывчивого таксиста, который и доставил его в больницу. В настоящее время предполагаемый преступник задержан. Мужчина не стал отрицать своей вины, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Фото: пресс-служба МВД России по РБ