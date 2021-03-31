В Башкирии прогнозируется потепление

| 31 мар 2021 | 09:20

В Башкирии сохранится теплая погода. Как передает Башгидромет, в ближайшие два дня столбик термометра днем не опустится ниже нуля.







В республике 31 марта существенных осадков не ожидается, утром на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер южный, юго-западный, днем умеренный. Температура воздуха днем составит +2,+7°.



1 апреля в северной половине республики пройдут осадки в виде снега и дождя, ночью – небольшие. Также ночью и утром местами ожидается отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед. При этом в южной половине республики существенных осадков не будет. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем +2,+7°.





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