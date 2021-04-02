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В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода

В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода

| 02 апр 2021 | 09:34

Согласно расчетам Гидрометцентра РБ в регионе ожидаются в ближайшие двое суток неблагоприятные погодные условия. Метеорологи прогнозируют  снежный накат, гололедицу, осадки в виде снега и дождя. Скорость ветра, 1 апреля, достигнет 17 м/с. 

2 апреля в северной части Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных; в южной половине без значительных осадков. Утром на некоторых участках дорог гололед, снежный накат. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура окружающей среды  днем +3,+8°.

3 апреля пройдет без значительных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время температура составит -2,-7°, днем +4,+9°. 

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Источник: gorobzor.ru

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