В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода

| 02 апр 2021 | 09:34

Согласно расчетам Гидрометцентра РБ в регионе ожидаются в ближайшие двое суток неблагоприятные погодные условия. Метеорологи прогнозируют снежный накат, гололедицу, осадки в виде снега и дождя. Скорость ветра, 1 апреля, достигнет 17 м/с.







2 апреля в северной части Башкирии ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных; в южной половине без значительных осадков. Утром на некоторых участках дорог гололед, снежный накат. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура окружающей среды днем +3,+8°.



3 апреля пройдет без значительных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время температура составит -2,-7°, днем +4,+9°.





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