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В Башкирии назвали самые некомфортные для проживания города

В Башкирии назвали самые некомфортные для проживания города

| 05 апр 2021 | 14:03

5 апреля, во время оперативного заседания в Правительстве Башкирии озвучили самый некомфортный для проживания город. Информацию об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя Министерства ЖКХ Ирина Голованова.

Самыми неблагоустроенными населенными пунктами, по мнению МинЖКХ, стали города Ишимбай, Кумертау и Мелеуз. Индекс неблагоприятности данных городов составил 180. В составлении индекса участвовал 21 город Республики Башкортостан. 

Более всего жителям Башкирии понравилось состояние дворов и  благоустройство скверов и парков в городе Туймазы. Город получил индекс 204. Вторым городом, где жители Республики Башкортостан ощущают себя уютно, стала Агидель с индексом 201. Нравятся чистые подъезды и безопасные детские площадки и в городе Дюртюли — он по достоинству занимает третье место в рейтинговом списке самых комфортных городов с индексом 200.

По заявлению Ирины Головановой, наш регион занимает тройку лидеров в ПФО по общему количеству городов с комфортной средой для местожительства. В масштабах РФ Башкирия располагается на 17 месте.

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Источник: proural.info

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