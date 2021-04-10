Известного блогера Илью Варламова чуть не ограбили в Уфе

Уфа | 10 апр 2021 | 08:22

В Уфу накануне прибыл известный урбанист Илья Варламов. Блогер прокатился с мэром Уфы на велосипеде по новой набережной, а также прогулялся по району Телецентра.







Променад чуть не закончился банальным гоп-стопом. Во дворе дома №30 по улице Султанова, когда блогер записывал очередное видео, к нему подошли несколько пьяных мужчин.



Илья Варламов, блогер:



Была не очень интеллигентная дискуссия о том, не желаю ли я, чтобы господа меня побили. Вопросы стояли остро! С какого я района, почему у меня такая причёска, что я делаю на Султанова, не желаю ли я отдать камеру, флешку и телефон. Господа были очень возбуждены, особенно главный, которого коллеги-гопари звали Кандагаром. Кандагар выглядел как человек, который в середине 90-х впал в кому, и вот в 2021-м проснулся, пошёл к себе домой, но ещё не понял, что эпоха давно ушла.

По словам Варламова, от самого настоящего мордобоя в центре Уфы его спасли те самые заборы, которые он больше всего критикует. После того, как отобрать у московского блогера его технику не получилось, пьяные уфимцы сели в старый "Додж" и исчезли. Кстати, один из них, как выяснилось, живет прямо в этом же доме. Чуть позже любителя алкоголя вышла искать на улицу его жена.



Илья Варламов поспешил сообщить о пьяном водителе в ГИБДД Башкирии.





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