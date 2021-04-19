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В Башкирии будет прохладно, возможны заморозки

В Башкирии будет прохладно, возможны заморозки

| 19 апр 2021 | 09:29

В Республике Башкортостан временное потепление сменится холодной погодой. Метеорологи Башгидромета рассказали, что в регион придут ночные заморозки.

19 апреля осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. Температура воздуха днем будет составлять +6, +11°.

В Республике Башкортостан 20 апреля будет без осадков. Ветер переменный слабый, днем с порывами. В ночное время температура воздуха будет составлять 0, -5°, местами до -10°, днем +8, +13°. 

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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