В Башкирию придет потепление

| 22 апр 2021 | 09:17

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии рассказали и прогнозе погоды на ближайшие двое суток. В регионе 22 и 23 апреля, исходя из предоставленных данных, прогнозируется потепление.



22 апреля кое-где выпадет кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время +9,+14°.



23 апреля кратковременные осадки, местами до умеренных. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +1,+6°, в дневное время +9,+11.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram