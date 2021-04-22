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В Башкирию придет потепление

В Башкирию придет потепление

| 22 апр 2021 | 09:17

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии рассказали и прогнозе погоды на ближайшие двое суток. В регионе 22 и 23 апреля, исходя из предоставленных данных, прогнозируется потепление.

22 апреля кое-где выпадет кратковременный дождь. Ветер будет юго-восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время +9,+14°.

23 апреля кратковременные осадки, местами до умеренных. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +1,+6°, в дневное время +9,+11.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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