В Башкортостане ожидается второй пик паводка

Об этом сообщил 22 апреля на ежедневном правительственном тематическом брифинге министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.
«Первый пик половодья прошел, сейчас ждем второй пик, — заявил Искандаров. — Если у нас будут обильные осадки, то это повлияет на второй пик половодья и увеличит объем воды».
Он также напомнил, что в республике порядка 500 водохранилищ и прудов различных форм собственности. Из них 119 водоемов объемом более 10 млн кубометров воды. Наиболее крупные: Павловское, Нугушское, Юмагузинское и Карманское. По словам министра экологии Башкирии, собственники этих гидротехнических сооружений и обслуживающие их организации обеспечивают безаварийный пропуск паводковых вод.