В Башкортостане ожидается второй пик паводка

| 22 апр 2021 | 10:10

Об этом сообщил 22 апреля на ежедневном правительственном тематическом брифинге министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.



«Первый пик половодья прошел, сейчас ждем второй пик, — заявил Искандаров. — Если у нас будут обильные осадки, то это повлияет на второй пик половодья и увеличит объем воды».









Он также напомнил, что в республике порядка 500 водохранилищ и прудов различных форм собственности. Из них 119 водоемов объемом более 10 млн кубометров воды. Наиболее крупные: Павловское, Нугушское, Юмагузинское и Карманское. По словам министра экологии Башкирии, собственники этих гидротехнических сооружений и обслуживающие их организации обеспечивают безаварийный пропуск паводковых вод.



Ранее сообщалось о том, что пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня.





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Фото: из открытых источников