В Башкортостане прогнозируются небольшие осадки

| 28 апр 2021 | 09:22

В Гидрометцентре Башкирии рассказали о прогнозе погоды на ближайшие двое суток.



В среду, 28 апреля, жителям Республики Башкортостан следует быть готовыми к осадкам в виде дождя со снегом. Умеренный юго-западный ветер начнет усиливаться. В ночное время температура воздуха будет -2°, +3°, в дневное время столбик термометра покажет +7°, +12°.







Небольшое потепление прогнозируется в четверг, 29 апреля. Местами пройдут небольшие осадки, ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит -1°, +4°, в дневное время потеплеет до +9°, +14°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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