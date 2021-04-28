В Башкортостане прогнозируются небольшие осадки
| 28 апр 2021 | 09:22
В Гидрометцентре Башкирии рассказали о прогнозе погоды на ближайшие двое суток.
В среду, 28 апреля, жителям Республики Башкортостан следует быть готовыми к осадкам в виде дождя со снегом. Умеренный юго-западный ветер начнет усиливаться. В ночное время температура воздуха будет -2°, +3°, в дневное время столбик термометра покажет +7°, +12°.
Небольшое потепление прогнозируется в четверг, 29 апреля. Местами пройдут небольшие осадки, ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит -1°, +4°, в дневное время потеплеет до +9°, +14°.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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