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13 мая выходной или рабочий день: власти Башкирии дали ответ

13 мая выходной или рабочий день: власти Башкирии дали ответ

| 28 апр 2021 | 09:44

13 мая 2021 года отмечается Ураза-байрам – исламский праздник, посвященный окончанию священного месяца Рамадан. Этот день в правительстве Башкирии засчитали как выходной.

Таким образом, жители республики отдохнут с 1 по 10 мая, 11 и 12 мая выйдут на работу, 13 мая – снова выходной. Также известно, что 12 мая является сокращенным днем – сотрудники будут трудиться до 17:00 часов. Рабочий день в этот день сокращается и у поликлиник, сообщили в Минздраве. Не будут работать и школы.

В мае Башкирия в общей сложности отдохнет 17 дней.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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