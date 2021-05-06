В Башкирии прогнозируются заморозки

| 06 май 2021 | 09:11

Как сообщили специалисты Гидрометцентра Башкирии, в ближайшие двое суток в регионе будет тепло и дождливо. Местами прогнозируются заморозки, температура окружающего воздуха и на поверхности земли понизится до 0° и -3°, кроме того ожидается усиление ветра.



В четверг, 6 мая, ночью пройдут кратковременные осадки, столбик указателя температуры покажет +1°, +6°, в дневное время температура воздуха составит +14°, +19°. Ветер западный умеренный, время от времени с порывами.







Осадков метеорологи не обещают в пятницу, 7 мая. Умеренный ветер сменит направление на южное, В ночное время температура воздуха составит +2°, +7°, в дневное время поднимется до +19°, +24°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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