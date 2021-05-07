В Башкирии потеплеет до +23 градусов

| 07 май 2021 | 11:05

Синоптики Башгидромета сообщили прогноз погоды на 7 и 8 мая. В регионе прогнозируется умеренная теплая погода без дождей.



7 мая осадков не ожидается, ветер южный, умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит +18, +23°.



8 мая без значительных осадков. Ветер южный умеренный. В ночное время температура воздуха прогреется до +7, +12°, в дневное время +19, +24°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru