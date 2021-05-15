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Жара в Башкирии не спадет

Жара в Башкирии не спадет

15 май 2021 | 09:03

Синоптики Башгидромета рассказали, что 15 и 16 мая в республике сохранится жаркая погода. Температура окружающего воздуха повысится еще больше.

15 мая пройдет без осадков, ветер прогнозируется слабый, в дневное время местами с порывами. Воздух в дневное время прогреется до +28-33°.

16 мая также будет без значительных осадков. Ветер южный умеренный, в дневное время местами с порывами. В ночное время температура воздуха составит11-16°, в некоторых районах 5-10°, в дневное время 28-33°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

Теги: погода
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