Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкортостане температура воздуха поднимется до +33 градусов

В Башкортостане температура воздуха поднимется до +33 градусов

В Башкортостане температура воздуха поднимется до +33 градусов

16 май 2021 | 11:08

Синоптики Башгидромета рассказали, что в Башкирии в ближайшие двое суток продержится жаркая погода. В республике температура окружающего воздуха  превысит максимальные значения.

16 мая пройдет без значительных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, в дневное время умеренный, с порывами. В ночное время температура воздуха составит +13,+18°, по востоку до +4,+9°, в дневное время +29,+34°.

17 мая пройдет без осадков. Ветер южный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха прогреется до +12+17°, в некоторых районах +6,+11°, в дневное время +28,+33°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: