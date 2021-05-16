В Башкортостане температура воздуха поднимется до +33 градусов

16 май 2021 | 11:08

Синоптики Башгидромета рассказали, что в Башкирии в ближайшие двое суток продержится жаркая погода. В республике температура окружающего воздуха превысит максимальные значения.



16 мая пройдет без значительных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, в дневное время умеренный, с порывами. В ночное время температура воздуха составит +13,+18°, по востоку до +4,+9°, в дневное время +29,+34°.







17 мая пройдет без осадков. Ветер южный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха прогреется до +12+17°, в некоторых районах +6,+11°, в дневное время +28,+33°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru