В Башкортостане температура воздуха поднимется до +33 градусов
16 май 2021 | 11:08
Синоптики Башгидромета рассказали, что в Башкирии в ближайшие двое суток продержится жаркая погода. В республике температура окружающего воздуха превысит максимальные значения.
16 мая пройдет без значительных осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, в дневное время умеренный, с порывами. В ночное время температура воздуха составит +13,+18°, по востоку до +4,+9°, в дневное время +29,+34°.
17 мая пройдет без осадков. Ветер южный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха прогреется до +12+17°, в некоторых районах +6,+11°, в дневное время +28,+33°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: из архива newsbash.ru
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