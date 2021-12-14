Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкортостане прогнозируется постепенное потепление

В Башкортостане прогнозируется постепенное потепление

08:25, 14 дек 2021

Синоптики Башгидромета представили прогноз погоды на ближайшие двое суток.



14 декабря будет без значительных осадков, на некоторых участках дорог гололед. Ветер южный, умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -5,-10°.

15 декабря в ночное время температура воздуха будет составлять -6,-11°, при прояснениях -13,-18°, в дневное время -3,-8°. В северных районах пройдет небольшой снег, на остальной территории без значительных осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: