В Башкортостане прогнозируется постепенное потепление

08:25, 14 дек 2021

Синоптики Башгидромета представили прогноз погоды на ближайшие двое суток.







14 декабря будет без значительных осадков, на некоторых участках дорог гололед. Ветер южный, умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит -5,-10°.



15 декабря в ночное время температура воздуха будет составлять -6,-11°, при прояснениях -13,-18°, в дневное время -3,-8°. В северных районах пройдет небольшой снег, на остальной территории без значительных осадков. Ветер юго-западный умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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