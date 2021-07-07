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В Башкирию вновь возвращается жара

В Башкирию вновь возвращается жара

08:34, 07 июл 2021

В Республике Башкортостан в ближайшие двое суток установится жаркая погода с кратковременными осадками, местами будет ветрено.

7 юля без значительных осадков, в ряде южных районов пройдут кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный, по югу Башкирии с порывами. В ночное время температура воздуха составит 11-16°, местами до +6°, в дневное время 22-27°.

8 июля без значительных осадков, в некоторых южных районах пройдут  кратковременные осадки. Ветер северо-восточный умеренный, по югу с порывами. В ночное время температура воздуха составит 12-17°, по востоку до +7°, в дневное время воздух прогреется до 25-30°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

Теги: погода
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