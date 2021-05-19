В Башкирии станет немного прохладнее

19 май 2021 | 09:24

Согласно информации Гидрометцентра Башкирии, в ближайшие двое суток температура в Башкирии воздуха незначительно понизится.



В среду, 19 мая, в республике прогнозируется облачная погода без дождей. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха составит +12°, +17°, по востоку +5°, +10°, в дневное время +25°, +30°.







Осадков метеорологи не прогнозируют и в четверг, 20 мая. Ветер юго-восточный умеренный, местами с порывами. Ночью столбик указателя температуры покажет +9°, +14°, в юго-восточных регионах +4°. В дневное время температура воздуха поднимется до +25°, +30°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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