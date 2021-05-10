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В Башкирию придет настоящая жара

В Башкирию придет настоящая жара

| 10 май 2021 | 10:11

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки. 

10 мая, в Республике Башкортостан значительных осадков не предвидится. В ночное время температура воздуха будет составлять +6,+11°, местами до +1°, ветер восточный слабый, в дневное время +22,+27°, ветер умеренный.

Завтра, 11 мая, без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха прогреется до +7,+12°, местами до +2°, в дневное время +21,+26°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

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