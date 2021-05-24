В Башкортостане прогнозируются кратковременные осадки

24 май 2021 | 09:22

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.







24 мая, в ночное время значительных осадков не предвидится, в дневное время местами пройдут кратковременные осадки с грозой. Ветер южный умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять 15-20°, местами 8-13°, в дневное время 30-35°.

Завтра, 25 мая, прогнозируются небольшие осадки и грозы, по юго-востоку Республики Башкортостан без значительных осадков. Ветер юго-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять 13-18°, в дневное время показания термометров составят 30-35°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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