В Башкирии зацвели лиственницы, стволы которых подпилили вандалы

14 май 2021 | 15:39

10 кудрявых лиственниц вблизи деревни Кужаново Абзелиловского района Башкирии, которые подпилили вандалы в прошлом году, выжили. Но одно погибло. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил председатель регионального Русского географического общества Ильдар Хабиров.







— Вывод делать рано, — говорит он. — Деревья расходуют вещества, через месяц они могут иссякнуть, поскольку это уникальный случай реанимации.



Напомним, в конце октября 2020 года неизвестные люди подпилили стволы 11 деревьев. Резали искусно, не допилив до края по 10–15 процентов, так, чтобы дерево не повалилось, но и гарантировано погибло по весне, когда корни не смогут передать кроне выкачанные из почвы соки. Ученые и неравнодушные люди, чтобы деревья не рухнули от дуновения ветра, установили распорки и натянули тросы, которые помогали держать дерево в равновесии. Распилы загерметизировали садовым варом и закрыли пищевой пленкой, а чтобы рана не промерзала зимой, сверху ее укрыли утеплителем. Недавно в места подпилов ученые установили мосты с лиственницы-донора, чтобы вода пошла вверх по стволу, а сахара начали опускаться вниз после фотосинтеза. Как раз после этого лиственницы ожили.





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Фото: личный архив Ильдара Хабирова