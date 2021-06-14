В Башкортостан на этой неделе вернется жара
10:11, 14 июн 2021
В соответствии с прогнозами Гидрометцентра Башкирии, жителей региона ожидают изменения характера погоды. В ближайшие двое суток обстановка в республике будет неблагоприятной.
14 июня, местами прогнозируются небольшие осадки и грозы. Прогнозируется также шквалистое усиление юго-восточного ветра. В ночное время температура воздуха составит +13°, +18°, в некоторых районах +8°. В дневное время сохранится жара до +26°, +31°.
15 июня, значительных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный умеренный. В ночное времявоздух прогреется до +13°, +18°, в дневное время +27°, +31°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: из архива newsbash.ru
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