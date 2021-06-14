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Во дворе города Салавата дети закидали камнями инвалида

Во дворе города Салавата дети закидали камнями инвалида

14:25, 14 июн 2021

В одном из дворов Салавата, в квартале № 94 (улицы Бочкарева, Островского, Ленинградская) двое маленьких мальчиков дразнили и задирали подростка-инвалида. Видео, которое снял очевидец, появилось в социальных сетях.

На записи видно, как мальчик, которому на вид 12-14 лет катается на качелях, а двое других, 8-9 лет поднимают с земли камни и кидают в него. Больной мальчик пытается встать, чтобы защититься, но здоровые быстро убегают, он не успевает их догнать. В другом кадре видно, что обидчики пытаются скрыться от пострадавшего на горке детской площадки. По тому, как ходит старший мальчик, видно, что у него нарушения опорно-двигательного аппарата, как при ДЦП.

Одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что встречала ранее этого больного мальчика, и подчеркнула, что он ведет себя не агрессивно.

«Ходит по аллее, читает рэп, я так поняла, что это его хобби. В реальности на вид ему лет 15», - рассказала она. 

Пользователи сетей отреагировали на запись очень бурно. По мнению  большинства комментирующих, дети ведут себя так из-за того, что не получили должного воспитания в семье, родители уделяют им мало времени. Также очень многие осудили автора видео, который снимал происходящее на камеру вместо того, чтобы выйти и защитить инвалида.

Ранее сообщалось о том, что в Салавате мужчина повис на бельевой веревке между этажами дома.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: скрин видео

Теги: Салават
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