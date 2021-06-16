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За последние сутки 95 новых случаев заражения ковид обнаружили в 14 районах Башкирии

За последние сутки 95 новых случаев заражения ковид обнаружили в 14 районах Башкирии

18:16, 16 июн 2021

За сутки башкирские медики зарегистрировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты живут в 14 муниципалитетах: в пяти городах и 14 районах.

В Уфе заболели 34 местных жителя, в Белебеевском районе – 12, в Октябрьском – 11, а в Нефтекамске и Салавате – по девять. Еще семеро подхватили вирус в Стерлитамаке, четыре – в Мелеузовском районе, по двое – в Ишимбайском и Уфимском районах. А на территории Аургазинского, Иглинского, Илишевского, Стерлибашевского и Стерлитамакского районов ковидом заболели по одному местному жителю.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии депутаты попросили чиновников правительства отменить массовые мероприятия.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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