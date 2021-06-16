За последние сутки 95 новых случаев заражения ковид обнаружили в 14 районах Башкирии
18:16, 16 июн 2021
За сутки башкирские медики зарегистрировали 95 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты живут в 14 муниципалитетах: в пяти городах и 14 районах.
В Уфе заболели 34 местных жителя, в Белебеевском районе – 12, в Октябрьском – 11, а в Нефтекамске и Салавате – по девять. Еще семеро подхватили вирус в Стерлитамаке, четыре – в Мелеузовском районе, по двое – в Ишимбайском и Уфимском районах. А на территории Аургазинского, Иглинского, Илишевского, Стерлибашевского и Стерлитамакского районов ковидом заболели по одному местному жителю.