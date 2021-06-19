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Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре

Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре

14:59, 19 июн 2021

Главное управление МЧС по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидромета 20 июня местами по республике ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Управление гражданской защиты также предупреждает, что и в Уфе ожидается ветер северо-западный 9-14 м/с, иногда порывы будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, в республике сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности. При усилении порывов ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях.

Ранее сообщалось о том, что метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили об изменении погоды в республике.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: погода
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