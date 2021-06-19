Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре
14:59, 19 июн 2021
Главное управление МЧС по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидромета 20 июня местами по республике ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Управление гражданской защиты также предупреждает, что и в Уфе ожидается ветер северо-западный 9-14 м/с, иногда порывы будут достигать 15-20 м/с.
Кроме того, в республике сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности. При усилении порывов ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях.
Ранее сообщалось о том, что метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили об изменении погоды в республике.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather