В МЧС по Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике

17:24, 23 окт 2021

В Башкирии ожидаются дожди и усиление порывов ветра. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Облачную погоду и осадки в виде дождя синоптики обещают 24 октября. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет +1°, +6°, днем +6°, +11°.



Неблагоприятная обстановка ожидается на дорогах республики. Местами видимость составит 1-2 км.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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