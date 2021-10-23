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В МЧС по Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике

В МЧС по Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике

17:24, 23 окт 2021

В Башкирии ожидаются дожди и усиление порывов ветра. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Облачную погоду и осадки в виде дождя синоптики обещают 24 октября. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет +1°, +6°, днем +6°, +11°.

Неблагоприятная обстановка ожидается на дорогах республики. Местами видимость составит 1-2 км.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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