В МЧС по Башкирии предупредили об ухудшении погоды в республике
17:24, 23 окт 2021
В Башкирии ожидаются дожди и усиление порывов ветра. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Облачную погоду и осадки в виде дождя синоптики обещают 24 октября. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью будет +1°, +6°, днем +6°, +11°.
Неблагоприятная обстановка ожидается на дорогах республики. Местами видимость составит 1-2 км.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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