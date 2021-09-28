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В Башкирии прогнозируется снег и сильный ветер

В Башкирии прогнозируется снег и сильный ветер

08:25, 28 сен 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра. Об этом жителей республики предупредили сотрудники Башгидрометцентра. 

Сегодня, 28 сентября, синоптики обещают мокрый снег с дождем. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха опустится до 0 и +5°, в отдельных районах заморозки до -5°. Днем столбик термометра покажет +3°, +8°. 

В среду, 29 сентября, существенных осадков не ожидается. Ветер северный умеренный. Ночью будут заморозки до -1°, -6°, днем температура воздуха будет +4°, +9°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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