Метеорологи Башкирии прогнозируют дожди

07:38, 20 июн 2021

В Башкирии прогнозируется дождливая погода. Прогноз на ближайшие двое суток составили метеорологи Башгидрометцентра.







В воскресенье, 20 июня, в дневное время местами пройдут кратковременные осадки. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура окружающей среды в дневное время будет составлять 25-30°.



В Башкортостане 21 июня местами пройдут кратковременные осадки. Ветер северо-западный, северный умеренный. В ночное время температура воздуха составит 9-14°, по востоку +3,+8°, в дневное время 22-27°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе 16 июня прошёл сильный град, о котором ранее предупреждало МЧС по Башкирии. Фотографиями и видео разгула поделились местные жители в соцсетях.





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