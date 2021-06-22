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В Башкирии вновь наступит жара

В Башкирии вновь наступит жара

09:25, 22 июн 2021

Специалисты Гидрометцентра Башкирии рассказали о повышении температуры окружающего воздуха. В ближайшие дни значительных осадков в республике не предвидится.

22 июня, в ночное время температура воздуха составит до +12°, +17°, в дневное время поднимется до +27°, +32°. Ветер слабый, переменных направлений. Осадков не прогнозируется. 

В среду, 23 июня, пройдет небольшие осадки. Ветер северный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура составит +14°, +19°. В дневное время воздух прогреется до +27°, +32°, в северо-восточный районах Башкирии до +22°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

Теги: погода
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