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В Уфе отменили масштабное мероприятие

В Уфе отменили масштабное мероприятие

11:37, 22 июн 2021

В минувший понедельник, 21 июня, в администрации Октябрьского района Уфы приняли решение отменить праздничный бал «Большой выпускной», который должен был состояться в парке Кашкадан.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, такое решение приняли организаторы. Виной всему распространение коронавируса в башкирской столице.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что выпускные в школах республики пройдут в очном формате, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Выпускные балы по всей Башкирии должны пройти в предстоящую субботу, 26 июня.

Напомним, на днях Хабиров внес изменения в «антикоронавирусный» указ, согласно которому, в некоторые заведения и общественные места перестанут пускать без сертификата о прививке от COVID-19, либо справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Уфа
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