Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Текущая неделя в Башкирии будет самой жаркой за лето

Текущая неделя в Башкирии будет самой жаркой за лето

09:25, 28 июн 2021

По словам синоптиков, в республику пришел горячий воздух со степей Казахстана и Оренбургской области.

Специалисты отмечают, что такой температурный режим не норма для конца июня начала июля.

Cегодня, в понедельник, на территории Башкирии ожидаются кратковременные грозы. Температура воздуха ночью 17-22°, местами 12-17°, днем 29-34°.

Во вторник, местами дожди, ветер южный, умеренный. По ночам прохладнее 17-22°, днем 30-35°.

30 июня, в среду, жара сохранится днем 30-35° ночью 17-22, ветер будет юго-восточным.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: