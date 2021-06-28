Текущая неделя в Башкирии будет самой жаркой за лето
09:25, 28 июн 2021
По словам синоптиков, в республику пришел горячий воздух со степей Казахстана и Оренбургской области.
Специалисты отмечают, что такой температурный режим не норма для конца июня начала июля.
Cегодня, в понедельник, на территории Башкирии ожидаются кратковременные грозы. Температура воздуха ночью 17-22°, местами 12-17°, днем 29-34°.
Во вторник, местами дожди, ветер южный, умеренный. По ночам прохладнее 17-22°, днем 30-35°.
30 июня, в среду, жара сохранится днем 30-35° ночью 17-22, ветер будет юго-восточным.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
proural.info
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