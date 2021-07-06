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Для россиян изменили правила въезда в страну из-за границы

Для россиян изменили правила въезда в страну из-за границы

20:10, 06 июл 2021

С завтрашнего дня все прибывающие из-за границы россияне должны соблюдать изоляцию до получения результатов двух тестов на COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«С 7 июля все прибывающие из-за рубежа невакцинированные и непереболевшие россияне должны соблюдать изоляцию до получения результатов двух тестов на ковид», — отметили в ведомстве. При этом Роспотребнадзор отменил двойное тестирование для переболевших или вакцинированных граждан РФ.

Обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий сотрудников введена в 28 регионах России. Однако есть и противопоказания для прививки. Например, аллергическая реакция на первую дозу. ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания также являются противопоказаниями к вакцинации. Среди остальных строгих противопоказаний к вакцинации: возраст до 18 лет и период кормления грудью, передает «Царьград».

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Источник: ura.news
Фото: pixabay

Теги: Коронавирус в Башкирии
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