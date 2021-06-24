Курорты Краснодарского края станут недоступны для непривитых россиян

16:13, 24 июн 2021

В качестве обязательного условия для нахождения туристов на курортах Краснодарского края с 1 августа 2021 года станет справка о вакцине от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписали в региональном правительстве, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.







«Принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. Распоряжение начнет действовать с 1 августа. Кроме того, с 1 июля этого года управляющим гостиниц и пансионатов края запрещается заселять туристов без прививочных сертификатов, или ПЦР-тестов.



Ранее с аналогичным решением о введении в регионах обязательной вакцинации выступили власти Москвы, Крыма, Башкирии, Санкт-Петербурга и других. Кроме того, обязательная вакцинация для работников общепита введена также в Свердловской области.

Ранее в Кремле заявили, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной. Тот, кто не хочет делать прививку, может просто поменять работу, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





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