Жителей Башкирии напугал дождь, оставивший грязные следы

19:52, 26 сен 2021

Жители Уфы испугались необычных осадков в столице Башкирии. Недоуменное сообщение появилось в социальных сетях вчера, 25 сентября.







– Это что за дождь. Что происходит? – опубликовал автор сообщения, продемонстрировав грязную куртку после выпавших осадков.



Судя по фотографии, дождь оставил на одежде и автомобилях коричневые следы капель и разводы.

Кое-кто из подписчиков попытался объяснить, что поводов для волнения нет, и что следы – это просто пыль.

– Это просто пыль. Просто очень много пыли, на которой сконденсировался дождь. Точно также облака разгоняются перед парадами. Или охлаждают, или используют цемент, как ядра конденсации. Вы, надеюсь, не думаете, что дождевая вода кристально чистая, а воздух в городе, тем более, – ответил один из местных жителей.

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Фото: скрин видео