В Башкирии ожидается снег и похолодание до -7 градусов

08:20, 27 сен 2021

«Башгидрометцентр» предупредил жителей республики о похолодании. 27 и 28 сентября ожидается снег и похолодание до -7°.



27 сентября пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах со снегом. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днем +6,+11°.



28 сентября пообещали дождь и мокрый снег. Ветер ожидается умеренный северо-восточного направления. Температура воздуха ночью -3,+2°, при прояснениях до -7°, днем +5,+10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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Фото: из архива newsbash.ru