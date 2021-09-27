В Башкирии ожидается снег и похолодание до -7 градусов
08:20, 27 сен 2021
«Башгидрометцентр» предупредил жителей республики о похолодании. 27 и 28 сентября ожидается снег и похолодание до -7°.
27 сентября пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах со снегом. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днем +6,+11°.
28 сентября пообещали дождь и мокрый снег. Ветер ожидается умеренный северо-восточного направления. Температура воздуха ночью -3,+2°, при прояснениях до -7°, днем +5,+10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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