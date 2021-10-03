В Башкирии синоптики прогнозируют сухую, но холодную погоду

20:20, 03 окт 2021

4 октября, в Башкирии установится сухая, но холодная погода. В Башгидромете опубликовали прогноз на предстоящий понедельник – в некоторых районах республики похолодает до -8 градусов. Средняя температура воздуха ночью ожидается +2, -3 градуса.







Осадков не будет, жителей ждет сухая и довольно солнечная погода – иногда солнце будет заходить за облака.



Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов. В Уфе же дождей тоже не будет, ожидается облачная погода и 7 градусов тепла.



Такой характер погоды установится в регионе до конца недели.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: penza.bezformata.com