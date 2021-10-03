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В Башкирии синоптики прогнозируют сухую, но холодную погоду

В Башкирии синоптики прогнозируют сухую, но холодную погоду

20:20, 03 окт 2021

 4 октября, в Башкирии установится сухая, но холодная погода. В Башгидромете опубликовали прогноз на предстоящий понедельник – в некоторых районах республики похолодает до -8 градусов. Средняя температура воздуха ночью ожидается +2, -3 градуса.

Осадков не будет, жителей ждет сухая и довольно солнечная погода – иногда солнце будет заходить за облака.

Днем воздух прогреется до +3, +8 градусов. В Уфе же дождей тоже не будет, ожидается облачная погода и 7 градусов тепла.

Такой характер погоды установится в регионе до конца недели.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: penza.bezformata.com
Теги: погода
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