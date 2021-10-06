В Башкирию возвратилось боевое знамя 1919 года

Радий Хабиров сообщил о возвращении в республику знамени 2-го Башкирского стрелкового полка, сохранившегося с 1919 года. Историей он поделился в соцсетях.
По словам главы региона, знамя более 100 лет хранилось в частных коллекциях. Именно с ним башкирские полки Красной Армии защищали Петроград во время Гражданской войны в 19919 году. Однако после долгих переговоров и экспертиз артефакт удалось вернуть в России из США. Знамя хорошо сохранилось, теперь его место будет в Национальном музее республики.
«Всегда с трепетом и глубоким уважением отношусь к нашей истории. Возвращение исторического наследия - наша миссия», — подчеркнул Радий Хабиров.