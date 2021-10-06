Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирию возвратилось боевое знамя 1919 года

В Башкирию возвратилось боевое знамя 1919 года

09:14, 06 окт 2021

Радий Хабиров сообщил о возвращении в республику знамени 2-го Башкирского стрелкового полка, сохранившегося с 1919 года. Историей он поделился в соцсетях. 

По словам главы региона, знамя более 100 лет хранилось в частных коллекциях. Именно с ним башкирские полки Красной Армии защищали Петроград во время Гражданской войны в 19919 году. Однако после долгих переговоров и экспертиз артефакт удалось вернуть в России из США. Знамя хорошо сохранилось, теперь его место будет в Национальном музее республики.

«Всегда с трепетом и глубоким уважением отношусь к нашей истории. Возвращение исторического наследия - наша миссия», — подчеркнул Радий Хабиров.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: с личной страницы Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: