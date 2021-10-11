Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшую неделю

09:26, 11 окт 2021

Сентябрь 2021 года выдался холодным и угрюмым – 30-ти градусная августовская жара практически сразу сменилась такими холодами, к каким жители Башкирии были совсем не готовы. Зато радует октябрь – гуляй хоть каждый день и наслаждайся погодой, на улице солнечно и в меру тепло.







А с середины месяца и вовсе ожидается бабье лето – столбики термометра покажут аж +15 градусов тепла. Такого от октября, конечно, мало кто ожидал.



В понедельник и вторник, 11 и 12 октября, будут довольно прохладными и немного дождливыми. В некоторых районах пройдут кратковременные осадки. А вот в среду придет бабье лето – днем воздух прогреется до +15 градусов, а ночью температура воздуха составит +6, +7 градусов. Даже рано менять летнюю резину на зимнюю на автомобилях.

Бабье лето задержится на вторую половину недели. С четверга по воскресенье характер погоды не изменится, только вот на выходных температура воздуха упадет на пару градусов.



А вот дожди в сопровождении с холодами и сильными ветрами в республику придут с 19 числа. Пока есть время насладиться золотой осенью.





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