Жительница Башкирии рассказала о разбившемся самолете в Татарстане

10:56, 11 окт 2021

Жительница Башкирии Светлана Шарипова рассказала о роковом прыжке с парашютом, который должна была совершить в Татарстане накануне, 10 октября. Свой рассказ о том, как ей и ее сыну удалось избежать гибели, она опубликовала на своей личной странице в соцсетях.







Женщина признается, что ее давно тянуло испытать чувство свободного полета и прыгнуть с парашютом. Идея с прыжком пришла к ней этим летом, однако планам всё никак не удавалось исполниться. Вместе со Светланой намеревался совершить прыжок с парашютом и ее сын.



— То одно, то другое мешало сбыться моей мечте и мечте моего сына, который собрался прыгнуть со мной. И вот вчера звонок, и приглашают на сегодня утром в 09:00 мск: «Есть два места, приезжайте!» Погода отличная, наконец-то летная, а то раза два не попали из-за погоды. Казалось бы, можно и поехать за мечтой. Мы с сыном попали на курсы, а занятия как раз совпадают, и не хотелось пропускать занятия. Посовещались и решили, прыжки можно и потом, а пока важно, в приоритете знания! В последний момент решили остаться в городе, Бог уберег, — поделилась Светлана.

Как только она узнала о трагедии, у женщины случился шок, но потом она взяла себя в руки и «обнулилась». Светлана выразила соболезнования родным и близким погибших.



Напомним, что трагедия произошла накануне, 10 октября. В Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410. На борту находились двадцать парашютистов из семи регионов страны, в том числе инструкторы, а также два пилота. Шестнадцать человек погибли, в том числе четыре жителя нашей республики, еще двух жителей Башкирии удалось спасти.

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Фото: с личной страницы Светланы Шариповой