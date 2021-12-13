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"Я очень боюсь за сына": В Стерлитамаке жена пропавшего вместе с сыном Игоря Байстрюка рассказала подробности происшествия

"Я очень боюсь за сына": В Стерлитамаке жена пропавшего вместе с сыном Игоря Байстрюка рассказала подробности происшествия

14:59, 13 дек 2021

Жительница Стерлитамака Светлана Байстрюк уже почти сутки не может найти себе места от беспокойства. Вчера днем ее бывший супруг забрал ребенка на прогулку, посадил его в машину и скрылся в неизвестном направлении. Если сначала мужчина еще выходил на связь, то теперь на звонки он не отвечает, и Светлана очень переживает, что с ее 4-летним сынишкой может что-то произойти.

- С мужем мы находимся в процессе развода и вместе уже не живем. Все это время ребенок жил с ним, он мне просто его не отдавал, а я ничего не могла поделать. В итоге я обратилась в суд, судья вынесла предписание, что до решения суда ребенок должен проживать с матерью. Игорю очень не понравилось это решение. Он пришел ко мне, начал скандалить, я вызвала полицию. Испугавшись, он сказал, что идет с ребенком на прогулку и бросился в бега. Не понимаю, зачем Игорь так – он ведь не лишенный родительских прав, я никогда не ограничивала их общение. Он же всегда мне угрожал, что если я подам на развод, то сына больше никогда не увижу. Угрожал даже расправиться со мной и моей сестрой. Я очень боюсь за сына, бывший муж совершенно не в себе … - признается Светлана.


Сейчас 48-летнего Игоря Байстрюка и его 4-летнего сына Антона разыскивают полицейские и волонтеры отряда «Отклик». Есть версии, что мужчина с ребенком скрывается в городе на своей машине – белом «Шевроле Авео» с госномерами А615 МО, 702 RUS и наклейкой UBER.

Если вам что-то известно о нахождении Игоря и Антона Байстюков, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)1060601.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия поиск
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