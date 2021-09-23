В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка

15:32, 23 сен 2021

Жительница Башкирии Галина на своей странице в Instagram сообщила о том, что ее бывший муж похитил их 6-летнюю дочь. По ее словам, предварительно, вечером 15 сентября возле дома проживания девочки, с детской площадки ее забрал экс-супруг вместе со своим сожителем.







Жительница Нефтекамска пояснила, что развелась с мужем 12 мая, по решению суда дочка осталась с ней. Экс-супруг с ней на связь не выходит. По последним данным, мужчины пересекли границу с Белоруссией, могут направляться на Украину, а затем в США.



Женщина опасается за жизнь своего ребенка, она обратилась с заявлением в полицию.

«Помогите найти мою дочь. Если вам что-то известно, звоните 8-965-55-55-474 (мама ребёнка Галина Ш. ) либо в полицию», — написала она в соцсети.

Известно, что материалы дела направлены в региональное Управление судебных приставов.





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Фото: соцсети