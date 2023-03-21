Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Украины вывез из Башкирии свою 2-летнюю дочь без разрешения матери

Житель Украины вывез из Башкирии свою 2-летнюю дочь без разрешения матери

17:30, 21 мар 2023

Житель г. Стерлитамак в декабре прошлого года вывез свою маленькую дочь с территории России, при этом не стал спрашивать разрешения у её матери.



Как сообщает telegram-канал Мэш, сначала мужчина просил женщину вместе с ребёнком приехать к нему на Украину. Но она на все его уговоры отвечала отказом. Тогда он поступил по-простому: забрал ребёнка и уехал с ним, когда мама девочки отлучилась, отправившись в магазин.

Отец вместе со своей двухлетней дочерью пересекли грузинскую границу. Потом мужчина перестал выходить на связь. Сейчас мать девочки занята тем, что хочет добиться объявления мужчины в международный розыск. Для неё это возможность вернуть назад своего ребёнка.


Этим вопиющим происшествием уже заинтересовались в Следственном комитете России. «Уже возбуждено уголовное дело, которое активно расследуется. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление, где в данный момент находится мужчина и ребёнок», - такую информацию распространили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин, который занимает должность главы ведомства, уже дал поручение И. Пашнину, и.о обязанности руководителя СУ СК РФ по РБ, предоставить ему доклад о том, как проходит расследование этого дела и какие результаты были получены в ходе проведённых розыскных мероприятий.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка
В Стерлитамаке отец убил собственную 7-летнюю дочь из-за громкого плача
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке отец убил собственную 7-летнюю дочь из-за громкого плача
В Караидельском районе мать утопила в бане четырехмесячную дочь
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе мать утопила в бане четырехмесячную дочь
В Белебеевском районе школьника в лесу привязали к дереву и требовали вернуть похищенный телефон
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе школьника в лесу привязали к дереву и требовали вернуть похищенный телефон


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: