Житель Украины вывез из Башкирии свою 2-летнюю дочь без разрешения матери

17:30, 21 мар 2023

Житель г. Стерлитамак в декабре прошлого года вывез свою маленькую дочь с территории России, при этом не стал спрашивать разрешения у её матери.







Как сообщает telegram-канал Мэш, сначала мужчина просил женщину вместе с ребёнком приехать к нему на Украину. Но она на все его уговоры отвечала отказом. Тогда он поступил по-простому: забрал ребёнка и уехал с ним, когда мама девочки отлучилась, отправившись в магазин.



Отец вместе со своей двухлетней дочерью пересекли грузинскую границу. Потом мужчина перестал выходить на связь. Сейчас мать девочки занята тем, что хочет добиться объявления мужчины в международный розыск. Для неё это возможность вернуть назад своего ребёнка.





Этим вопиющим происшествием уже заинтересовались в Следственном комитете России. «Уже возбуждено уголовное дело, которое активно расследуется. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление, где в данный момент находится мужчина и ребёнок», - такую информацию распространили в пресс-службе СКР.



Александр Бастрыкин, который занимает должность главы ведомства, уже дал поручение И. Пашнину, и.о обязанности руководителя СУ СК РФ по РБ, предоставить ему доклад о том, как проходит расследование этого дела и какие результаты были получены в ходе проведённых розыскных мероприятий.

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Автор: Семен Подгорный