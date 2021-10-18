В Башкирии пройдут дожди, температура местами будет до -5 градусов

08:28, 18 окт 2021

Синоптики гидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.



Сегодня, 18 октября, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь, в северных районах до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем +10,+15°.



Завтра, 19 октября, местами также пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, местами до -5°, днем столбики термометров покажут +9,+14°.



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