Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии пройдут дожди, температура местами будет до -5 градусов

В Башкирии пройдут дожди, температура местами будет до -5 градусов

08:28, 18 окт 2021

Синоптики гидрометцентра предоставили прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня, 18 октября, в Башкирии местами пройдет небольшой дождь, в северных районах до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, днем +10,+15°.

Завтра, 19 октября, местами также пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, местами до -5°, днем столбики термометров покажут +9,+14°.

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: