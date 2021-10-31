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В Башкирии снесут жилые дома, чтобы построить сквер

В Башкирии снесут жилые дома, чтобы построить сквер

11:48, 31 окт 2021

Мэрия утвердила проект сквера на улице Комсомольской на участке от улицы Рязанской до Шафиева. Постановление опубликовано на сайте администрации города. Об этом стало известно сегодня, 31 октября.

Согласно документу, на этой территории не будут строить здания, а сделают сеть пешеходных дорожек шириной 2–3 метра.

— Добавляется территория общего пользования площадью 1502,81 кв. м, на которой проектом предлагается размещение сквера с тематической скульптурной группой, — говорится в проекте.


Также на этом участке установят две трамвайные остановки в направлении центра и Черниковки.

Для создания сквера на улице Комсомольской снесут три жилых дома — № 132, 134 и 136 — общей площадью 254,54 кв. м и построек во дворе общей площадью 351,82 кв. м. Собственникам домов выплатят компенсацию.

Кто будет выполнять эти работы, пока неизвестно.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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