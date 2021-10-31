В Башкирии несколько ночных заведений нарушили антиковидный запрет

12:04, 31 окт 2021

Пресс-служба администрации Стерлитамака сообщила о результатах рейдов по развлекательным заведениям. По данным городской мэрии, не все заведения изменили график работы в соответствии с требованиями.



В муниципалитете сообщили, что на требования о запрете работы с 23:00 до 6:00 не отреагировала одна из местных кальянных и бильярдный клуб. В заведениях продолжали обслуживать посетителей, продавать им еду и алкоголь.



По результатам проверки в Роспотребнадзоре составили протоколы и передали их в суд. Рейды планируется проводить на регулярной основе.



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Фото: администрация Стерлитамака