В Башкирии несколько ночных заведений нарушили антиковидный запрет
12:04, 31 окт 2021
Пресс-служба администрации Стерлитамака сообщила о результатах рейдов по развлекательным заведениям. По данным городской мэрии, не все заведения изменили график работы в соответствии с требованиями.
В муниципалитете сообщили, что на требования о запрете работы с 23:00 до 6:00 не отреагировала одна из местных кальянных и бильярдный клуб. В заведениях продолжали обслуживать посетителей, продавать им еду и алкоголь.
По результатам проверки в Роспотребнадзоре составили протоколы и передали их в суд. Рейды планируется проводить на регулярной основе.